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Украинка завоевала "золото" на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинка Ксения Байло стала чемпионкой мира по прыжкам в воду среди юниоров. 16-летняя уроженка Николаева завоевала "золото" в соревнованиях на 10-метром трамплине в возрастной группе В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

"Ксения Байло - чемпионка мира среди юниоров по прыжкам с вышек в возрастной группе В", - говорится в сообщении федерации.

Там отметили, что на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров гимн Украины звучит второй раз.

Напомним, накануне Байло завоевала "бронзу" по прыжкам в воду с метрового трамплина.

Отметим, XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.

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