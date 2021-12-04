Украинка завоевала "золото" на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду

Украинка Ксения Байло стала чемпионкой мира по прыжкам в воду среди юниоров. 16-летняя уроженка Николаева завоевала "золото" в соревнованиях на 10-метром трамплине в возрастной группе В.

"Ксения Байло - чемпионка мира среди юниоров по прыжкам с вышек в возрастной группе В", - говорится в сообщении федерации.

Там отметили, что на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров гимн Украины звучит второй раз.