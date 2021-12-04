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Українка завоювала "золото" на юнацькому чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українка Ксенія Байло стала чемпіонкою світу зі стрибків у воду серед юніорів. 16-річна уродженка Миколаєва завоювала "золото" в змаганнях на 10-метром трампліні у віковій групі В.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

"Ксенія Байло-чемпіонка світу серед юніорів зі стрибків з вишок у віковій групі В", - йдеться в повідомленні федерації.

Там зазначили, що на чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів гімн України звучить вдруге.

Нагадаємо, напередодні Байло завоювала "бронзу" зі стрибків у воду з метрового трампліна.

Зазначимо, XXIII юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду проходить в Києві в столичному Центрі спорту "Ліко" з 2 по 9 грудня.

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