Украинка упала в пропасть, когда делала селфи на курорте в Испании

26-летняя туристка из Украины упала в пропасть на испанском курорте. Спасателям удалось ее достать, однако она получила серьезные травмы при падении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Murcia Today.
Известно, что инцидент произошел 14 сентября около 19:00 по местному времени. Девушка перелезла через перила, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте, однако потеряла равновесие и упала в пропасть.
Спасателям удалось добраться до девушки, которая без сознания лежала на камнях.
С серьезными травмами ее сразу эвакуировали в порт Бенидорм для дальнейшей реанимации. После этого ее доставили в больницу в Аликанте, где она сейчас и находится.
Подробности состояния украинки пока неизвестны.