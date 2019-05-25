Украинка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская победила на грунтовом турнире серии WTA International в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Теннисистка в финальном поединке обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3). Матч продолжался почти 3 часа. Соперницы ранее не встречались.

Для 19-летней украинки этот титул стал третьим в профессиональной карьере. Предыдущие оба также на харде (Хуахин-2019, Гонконг-2018).

Победа в Страсбурге позволит Ястремской занять 32 место в рейтинге WTA, что является новым личным рекордом украинки.