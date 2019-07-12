Украинка Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона

Фото: Дарья Снигур (itftennis.com)

Наша спортсменка оказалась сильнее первой сеяной турнира

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Для победы над первой сеяной 18-летней американкой Эммой Наварро 17-летней украинке понадобилось меньше часа, точнее всего 45 минут - 6:3; 6:0.

В решающем матче Снигур встретится с победительницей встречи между четвертой сеяной француженкой Диан Парри и Алексой Ноэль из США, посеянной под десятым номером.

Ранее в этой стадии юниорского турнира доходили четыре представительницы Украины Татьяна Перебийнис, Екатерина Бондаренко, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Титул подчинился только Бондаренко.

Напомним, накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона.