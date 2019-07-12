Українка Снігур вийшла в фінал юніорського Вімблдону

Фото: Дар'я Снігур (itftennis.com)

Наша спортсменка виявилася сильнішою за першу сіяну турніру

Українська тенісистка Дарина Снігур вийшла в фінал юніорського Вімблдону. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Для перемоги над першою сіяною 18-річною американкою Еммою Наварро 17-річній українці знадобилося менше ніж година, точніше лише 45 хвилин - 6:3; 6:0.

У вирішальному матчі Снігур зустрінеться з переможницею зустрічі між четвертою сіяною француженкою Діан Паррі і Алексой Ноель з США, посіяної під десятим номером.

Раніше до цієї стадії юніорського турніру доходили чотири представниці України: Тетяна Перебійніс, Катерина Бондаренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Титул підкорився тільки Бондаренко.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону.