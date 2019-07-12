ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українка Снігур вийшла в фінал юніорського Вімблдону

Новини » Спорт    12.07.2019 - 15:30
Українка Снігур вийшла в фінал юніорського Вімблдону
Фото: Дар'я Снігур (itftennis.com)

Наша спортсменка виявилася сильнішою за першу сіяну турніру

Українська тенісистка Дарина Снігур вийшла в фінал юніорського Вімблдону. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Для перемоги над першою сіяною 18-річною американкою Еммою Наварро 17-річній українці знадобилося менше ніж година, точніше лише 45 хвилин - 6:3; 6:0.

У вирішальному матчі Снігур зустрінеться з переможницею зустрічі між четвертою сіяною француженкою Діан Паррі і Алексой Ноель з США, посіяної під десятим номером.

Раніше до цієї стадії юніорського турніру доходили чотири представниці України: Тетяна Перебійніс, Катерина Бондаренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Титул підкорився тільки Бондаренко.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону.

Ястремська претендує на звання прорив Вімблдону Цуренко і Козлова покинули Уїмблдон після першого кола
Новини України ТеннисфиналУимблдонсоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся