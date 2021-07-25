Украинка на Олимпиаде-2020 завоевала четвертое место в пулевой стрельбе

Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место в соревновании по пулевой стрельбе (10 м) на Олимпийских играх в Токио. Она набрала 197,6 очков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НОК Украины.
Первое место заняла российская спортсменка Виталина Бацарашкина (240,3 - олимпийский рекорд).
Второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).
Костевич стала олимпийской чемпионкой в 2004 году и завоевала две бронзы на Олимпиаде-2012.