Украинка Магучих завоевала "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике

20-летняя спортсменка во второй раз стала вице-чемпионкой мира. Украинка уже была второй на ЧМ-2019 в Катаре.

Магучих прыгнула на 2,02 м и уступила только австралийке Элеанор Паттерсон. Она взяла такую ​​же высоту, но за меньшее количество попыток. Дополнила подиум итальянка Елена Валлортигара.

Бронзовая призерка покорила 2,00 м. Такой же результат показала и еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она установила личный рекорд, но проиграла "бронзу" Валлортигаре по попыткам.

В этом году Ярослава Магучих стала чемпионкой мира в помещениях в Белграде (2,02 м). Также она триумфовала на парижском этапе Бриллиантовой лиги.