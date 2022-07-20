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Українка Магучіх виборола "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Фото: Ярослава Магучіх на Мундіалі (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорців

Легкоатлетка Ярослава Магучіх фінішувала другою у фіналі планетарного форуму в стрибках у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

20-річна спортсменка вдруге стала віце-чемпіонкою світу. Українка вже була другою на ЧС-2019 в Катарі.

Магучіх стрибнула на 2,02 м і поступилася лише австралійці Елеанор Паттерсон. Вона взяла таку ж висоту, але за меншу кількість спроб. Доповнила подіум італійка Елена Валлортігара.

Бронзова призерка підкорила 2,00 м. Такий же результат показала і ще одна українка – Ірина Геращенко. Вона встановила особистий рекорд, але програла "бронзу" Валлортігарі за спробами.

Цьогоріч Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу в приміщеннях у Белграді (2,02 м). Також вона тріумфувала на паризькому етапі Діамантової ліги.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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Легка атлетика