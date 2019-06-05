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Легкоатлетка Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в мае

Новости » Спорт    05.06.2019 - 17:19
Легкоатлетка Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в мае
Фото: Ярослава Магучих (noc-ukr.org)

Она стала самой молодой победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в истории

Национальный олимпийский комитет Украины назвал лучшего спортсмена и тренера по итогам последнего месяца весны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации. 

Высокого признания удостоена 17-летняя представительница прыжков в высоту Ярослава Магучих. В мая спортсменка завоевала золото на первом этапе престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который состоялся в Дохе (Катар).

Одна из самых перспективных легкоатлеток страны оставила позади серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирела Демиреву и шведку Эрику Кинси, занявшие 2 и 3 места соответственно. 

Ярослава стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (196 см).

Приз лучшего тренрера вручили наставнику Ярославы Татьяне Степановой.

Напомним, что Левченко признана лучшей легкоатлеткой в Украине в 2017 году. 

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