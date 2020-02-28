Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Фото: круизный лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Украинку выписали из больницы и перевезли в отель

Украинка, которая заразилась на японском лайнере Diamond Princess, вылечилась от коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Погорельцев отметил, что украинку выписали из больницы и перевезли в отель.

"27.02.2020 одну гражданку Украины выписали из больницы и перевезли в отель. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Другие трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Напомним, число зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess.

Как писало РБК-Украина ранее, на борту круизного лайнера находятся 25 украинцев, которые там работают. По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, граждане Украины не собираются эвакуироваться в Украину.