ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 13:57
Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Украинку выписали из больницы и перевезли в отель

Украинка, которая заразилась на японском лайнере Diamond Princess, вылечилась от коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Погорельцев отметил, что украинку выписали из больницы и перевезли в отель.

"27.02.2020 одну гражданку Украины выписали из больницы и перевезли в отель. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Другие трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Напомним, число зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess.

Как писало РБК-Украина ранее, на борту круизного лайнера находятся 25 украинцев, которые там работают. По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, граждане Украины не собираются эвакуироваться в Украину.

Скалецкая: в случае эпидемии коронавируса больничных коек хватит на 4 месяца В "Борисполе" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку
Новости Украины г. УкраинкаЯпонияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь