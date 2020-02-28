Минздрав рассматривает вопрос эвакуации украинцев из Японии из-за коронавируса

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Минздраве в очередной раз заверили, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинских граждан из-за вспышки коронавируса на лайнере Diamond Princess. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с украинскими гражданами на борту.

"Всего 5 украинцев (заразились, - ред.): одна - в Италии, четыре - на борту "Бриллиантовой принцессы". Все четыре находятся на лечении в больницах Японии. Все остальные находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривался вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач также подчеркнул, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19.

"Вчера завершили исследования на коронавирус на тест-системах, которые имеются в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья. Все результаты отрицательные. Поэтому мы вновь подтверждаем, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая Сovid-19", - сказал представитель Минздрава.

Напомним, число зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Отмечалось, что наших сограждан перевели в больничные учреждения из-за положительного анализа на коронавирус.

Как писало РБК-Украина ранее, на борту круизного лайнера находятся 25 украинцев, которые там работают. По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, граждане Украины не собираются эвакуироваться в Украину.