Украинка Костюк триумфовала на турнире WTA в Словении в паре

WTA Slovenia Open, финал, парный разряд

Костюк/Мартинцова – Букса/Михалкова – 2:0 (6:4, 6:0)

Украинско-чешская пара в двух сетах одолела дуэт Кристины Буксы и Терезы Михалковой. Для победы над испанкой со словачкой Костюк и Мартинцова потратили чуть больше часа, отдав соперницам всего 4 гейма.

В стартовом сете лучше начали Букса с Михалковой. Они взяли две подачи и оформили брейк, поведя в счете 3:1. Однако украинка с чешкой сумели вернуться в игру. Сначала они сравняли счет благодаря брейку (4:4), а затем взяли "под ноль" свою подачу и со второй попытки реализовали сет-пойнт на чужой.

А вот во второй партии борьбы фактически не получилось. Костюк и Мартинцова разгромили оппоненток за каких-то 32 минуты. Они выиграли 6 геймов подряд, в том числе и три на подаче Буксы и Михалковой, и легко довели матч до победы.

Для 20-летней украинки этот титул стал первым во взрослой карьере. В октябре прошлого года Костюк в дуэте с соотечественницей Людмилой Киченок дошла до финала турнира в Тенерифе. Там они проиграли паре Эйкери-Перес в двух сетах.