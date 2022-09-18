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Українка Костюк тріумфувала на турнірі WTA в Словенії у парі

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Порторож, Неділя 18 вересня 2022 18:43
Українка Костюк тріумфувала на турнірі WTA в Словенії у парі Фото: Марта Костюк здобула перший титул у парному розряді (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перемогою дуету в складі Марти Костюк і Терези Мартінцової завершився вирішальний матч тенісного турніру в словенському Порторожі у парному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Slovenia Open, фінал, парний розряд

Костюк/Мартінцова – Букса/Міхалкова – 2:0 (6:4, 6:0)

Українсько-чеська пара в двох сетах здолала дует Крістіни Букси та Терези Міхалкової. Для перемоги над іспанкою зі словачкою Костюк і Мартінцова витратили трохи більше години, віддавши суперницям лише 4 гейми.

У стартовому сеті краще розпочали Букса з Міхалковою. Вони взяли дві свої подачі та оформили брейк, повівши 3:1. Проте, українка з чешкою зуміли повернутися до гри. Спершу вони зрівняли рахунок завдяки брейку (4:4), а потім узяли "під нуль" свою подачу та з другої спроби реалізували сет-пойнт на чужій.

Натомість у другій партії боротьби фактично не вийшло. Костюк і Мартінцова розгромили опоненток за якихось 32 хвилини. Вони виграли 6 геймів поспіль, зокрема і три на подаі Букси та Міхалкової, та легко довели матч до перемоги.

Для 20-річної українки цей титул став першим у дорослій кар'єрі. Торік у жовтні Костюк у дуеті зі співвітчизницею Людмилою Кіченок дійшла до фіналу турніру в Тенеріфе. Там вони програли парі Ейкері-Перес у двох сетах.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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Теннис Марта Костюк
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