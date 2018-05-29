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Украинка Костевич выиграла золото на этапе Кубка мира в Мюнхене

НовостиСпорт    29.05.2018 - 11:57
Фото: Елена Костевич (shooting-ukraine.com)
Фото: Елена Костевич (shooting-ukraine.com)

Спортсменка стала лучшей в стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров

Украинка Елена Костевич победила в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходил в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стрельбы Украины.

В квалификации Елена показала второй результат - 582 очка, попав в финал упражнения, где в свою очередь уверенно обойдя соперниц и заняла первое место с результатом 240,1.

В этой же дисциплине пара Елена Костевич/Олег Омельчук также выиграла золотую медаль. В финальном противостоянии за золото Костевич и Омельчук соперничали с сербами Зораной Арунович и Дамиром Микечем. 

За пять выстрелов до конца сербы опережали украинцев на 2,4 очка. Однако в концовке Костевич и Омельчук выдали отличную серию и в итоге набрали 481 очко, всего на 0,2 пункта опередив сербский дуэт.

Напомним, ранее украинские стрелки Анна Ильина и Олег Царьков показали лучшие результаты по стрельбе из пневматической винтовки в немецком Дортмунде. 

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Теги публикации: Кубок мира, соревнования, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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