Украинка Костевич выиграла золото на этапе Кубка мира в Мюнхене

Спортсменка стала лучшей в стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров

Украинка Елена Костевич победила в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходил в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стрельбы Украины.

В квалификации Елена показала второй результат - 582 очка, попав в финал упражнения, где в свою очередь уверенно обойдя соперниц и заняла первое место с результатом 240,1.

В этой же дисциплине пара Елена Костевич/Олег Омельчук также выиграла золотую медаль. В финальном противостоянии за золото Костевич и Омельчук соперничали с сербами Зораной Арунович и Дамиром Микечем.

За пять выстрелов до конца сербы опережали украинцев на 2,4 очка. Однако в концовке Костевич и Омельчук выдали отличную серию и в итоге набрали 481 очко, всего на 0,2 пункта опередив сербский дуэт.

Напомним, ранее украинские стрелки Анна Ильина и Олег Царьков показали лучшие результаты по стрельбе из пневматической винтовки в немецком Дортмунде.