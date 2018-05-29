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Українка Костевич виграла золото на етапі Кубка світу в Мюнхені

НовиниСпорт    29.05.2018 - 11:57
Фото: Олена Костевич (shooting-ukraine.com)
Фото: Олена Костевич (shooting-ukraine.com)

Спортсменка стала кращою у стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів

Українка Олена Костевич перемогла у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що проходив у Мюнхені. Про це повідомляє прес-служба Федерації стрільби України.

 У кваліфікації Олена показала другий результат - 582 очки, потрапивши до фіналу вправи, де в свою чергу впевнено обійшовши суперниць і зайняла перше місце з результатом 240,1.

У цій же дисципліні пара Олена Костевич/Олег Омельчук також виграла золоту медаль. У фінальному протистоянні за золото Костевич і Омельчук змагалися з сербами Зораном Арунович і Даміром Мікечем.

За п'ять пострілів до кінця серби випереджали українців на 2,4 очка. Проте в кінцівці Костевич і Омельчук видали відмінну серію і в підсумку набрали 481 очко, всього на 0,2 пункти випередивши сербський дует.

Нагадаємо, раніше українські стрілки Анна Ільїна та Олег Царьков показали кращі результати зі стрільби з пневматичної гвинтівки в німецькому Дортмунді.

Українець Омельчук став світовим рекордсменом з кульової стрільби Метальник молота Кохан встановив новий юнацький рекорд України
Теги публікації: Кубок мира, соревнования, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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