ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Джима выиграла "серебро" в спринте Кубка мира по биатлону

Новина українською → Новое место, Суббота 06 марта 2021 13:56
Джима выиграла "серебро" в спринте Кубка мира по биатлону Фото: Юлия Джима (biathlon.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинка Юлия Джима стала второй в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Украинка прошла гонку без промахов и отстала от победительницы Тирил Экхофф на 9 секунд.

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

Джима стартовала под 26-м стартовым номером в первой группе. Таким образом она знала результаты большинства лидеров гонки. После двух огневых рубежей она вышла лидером, однако уступила по скорости норвежке Экхофф, которая имеет в пассиве один промах.

"Я сама от себя не ожидала такой гонки. Просто пыталась выполнить качественную работу, сделать качественные тренировки. Я очень рада, что наконец смогла закрыть все десять мишеней в спринте. В общем, довольна работой лыж сегодня. На первой контрольной отметке мне сказали, что я только шесть секунд проиграю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое, и сегодня можно бороться за высокий результат", - заявила после гонки Джима.

"Бронзу" завоевала итальянка Лиза Виттоцции (+15 секунд отставания). Также в спринте участвовали еще четыре украинки:

  • 16 место Дарья Блашко (0+1 - стрельба) +45,5 секунд отставания;
  • 22 место Анастасия Меркушина (0+1) +1:05,9;
  • 34. Елена Пидгрушна (2+1) +1:29,2;
  • 40. Валентина Семеренко (0+2) +1:45,8.

Напомним, 20 февраля украинская женская сборная выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Биатлон
NEWS
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
Под угрозой локдауна. "Красная зона" расширяется, школы уходят в онлайн: ситуация в Украине
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"