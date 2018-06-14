Украинка Килипко победила в прыжках с шестом на турнире в Финляндии

Рекордсменка Украины со второй попытки преодолела 4,35 м

Рекордсменка Украины и бронзовый призер чемпионата Европы в помещении Марина Килипко выиграла соревнования по прыжкам с шестом, которые проходили в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Спортсменка со второй попытки преодолела 4,35 метров. После этого украинка штурмовала 4,45 м, но эта высота ей не покорилась. Второй стала известная финская спортсменка, медалистка юниорских чемпионатов мира и Европы Вильма Мурти (4,25 м).

Напомним, украинец Владислав Малыхин успешно выступил в легкоатлетических соревнованиях, которые состоялись во французском городе Монбельяр. В секторе для прыжков с шестом Украинский легкоатлет оформил победу на высоте 5,41 м.