Українка Килипко перемогла в стрибках з жердиною на турнірі в Фінляндії

Рекордсменка України з другої спроби подолала 4,35 м

Рекордсменка України і бронзовий призер чемпіонату Європи у приміщенні Марина Килипко виграла змагання зі стрибків з жердиною, які проходили у Фінляндії. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Спортсменка з другої спроби подолала 4,35 метрів. Після цього українка штурмувала 4,45 м, але ця висота їй не скорилася. Другою стала відома фінська спортсменка, медалістка юніорських чемпіонатів світу і Європи Вільма Мурто (4,25 м).

Нагадаємо, українець Владислав Малихін успішно виступив в легкоатлетичних змаганнях, які відбулися у французькому місті Монбельяр. У секторі для стрибків з жердиною український легкоатлет оформив перемогу на висоті 5,41 м.