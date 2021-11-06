Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира ITF во Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Федерации тенниса Украины.

Ангелина Калинина обыграла британку Сару-Бет Грей со счетом 6:0, 6:4. Во второй партии ее соперница вела 4:3, однако украинская теннисистка выиграла три гейма подряд.

Следующей соперницей Калининой стала итальянка Мартина Тревизан, у которой четвертый номер посева. Ранее она смогла обыграть Алис Роббе из Франции. В свое очередь, Калинина раньше обыграла российскую экс-чемпионку на турнире "Кубок Кремля".