Українка Калініна вийшла в півфінал тенісного турніру ITF у Франції

Українка Калініна вийшла в півфінал тенісного турніру ITF у французькому місті Нанті. Призовий фонд турніру становить 60 000 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерації тенісу України.
Ангеліна Калініна обіграла британку Сару-Бет Грей з рахунком 6:0, 6:4. У другій партії її суперниця вела 4:3, проте українська тенісистка виграла три гейми поспіль.
Наступною суперницею Калініної стала італійка Мартіна Тревізан, у якої четвертий номер посіву. Раніше вона змогла обіграти Аліс Роббе з Франції. У свою чергу, Калініна раніше обіграла російську екс-чемпіонку на турнірі "Кубок Кремля".