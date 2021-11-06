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Українка Калініна вийшла в півфінал тенісного турніру ITF у Франції

Автор: Анна Полисученко

Українка Калініна вийшла в півфінал тенісного турніру ITF у французькому місті Нанті. Призовий фонд турніру становить 60 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерації тенісу України.

Ангеліна Калініна обіграла британку Сару-Бет Грей з рахунком 6:0, 6:4. У другій партії її суперниця вела 4:3, проте українська тенісистка виграла три гейми поспіль.

Наступною суперницею Калініної стала італійка Мартіна Тревізан, у якої четвертий номер посіву. Раніше вона змогла обіграти Аліс Роббе з Франції. У свою чергу, Калініна раніше обіграла російську екс-чемпіонку на турнірі "Кубок Кремля".

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