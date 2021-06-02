Українка Калініна вилетіла в другому колі Ролан Гаррос, програвши американці

Українка Ангеліна Калініна завершила виступи на Ролан Гаррос. У Парижі вона в другому колі програла американці Даніелі Коллінз.

Українка за весь поєдинок взяла тільки два гейми. Перший сет Ангеліна програла всуху 0:6 і лише в другій партії змогла "розмочити" рахунок, взявши два гейми - 2: 6. Американці вдалося перемогти Калініну за 64 хвилини.

Незважаючи на поразку, 24-річна українка встановила свій найкращий результат на Ролан Гаррос, дійшовши до другого раунду після кваліфікаційних матчах. Раніше вона вилітала в кваліфікації турніру.

У четвер у другому раунді Ролан Гаррос зіграють ще дві українки. Еліна Світоліна побореться за вихід до третього раунду з Енн Лі, а Марта Костюк - з китаянкою Сайсай Чжен. Обидва матчі заплановані на 12: 00.