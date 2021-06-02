ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українка Калініна вилетіла в другому колі Ролан Гаррос, програвши американці

Новость на русском →
Париж, Середа 02 червня 2021 17:31
Українка Калініна вилетіла в другому колі Ролан Гаррос, програвши американці Фото: Ангеліна Калініна (btu.org.ua)
Автор: Роман Тверденко

Українка Ангеліна Калініна завершила виступи на Ролан Гаррос. У Парижі вона в другому колі програла американці Даніелі Коллінз.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Українка за весь поєдинок взяла тільки два гейми. Перший сет Ангеліна програла всуху 0:6 і лише в другій партії змогла "розмочити" рахунок, взявши два гейми - 2: 6. Американці вдалося перемогти Калініну за 64 хвилини.

Незважаючи на поразку, 24-річна українка встановила свій найкращий результат на Ролан Гаррос, дійшовши до другого раунду після кваліфікаційних матчах. Раніше вона вилітала в кваліфікації турніру.

У четвер у другому раунді Ролан Гаррос зіграють ще дві українки. Еліна Світоліна побореться за вихід до третього раунду з Енн Лі, а Марта Костюк - з китаянкою Сайсай Чжен. Обидва матчі заплановані на 12: 00.

Нагадаємо, що вчора Еліна Світоліна в непростому матчі перемогла 17-річну француженку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Теннис
NEWS
Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо
Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО