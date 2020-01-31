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Украинская тяжелоатлетка Деха победила на Кубке мира в Риме

Новости » Спорт     31.01.2020 - 11:55
Украинская тяжелоатлетка Деха победила на Кубке мира в Риме
Фото: Ирина Деха (twitter.com/OlympicUA)

Спортсменка соревновалась в категории до 76 кг

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха стала победительницей Кубка мира, который проходил в столице Италии Риме. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

23-летняя спортсменка соревновалась в категории до 76 кг. Из шести попыток (по три в двух упражнениях) она удачно использовала половину. Результат Ирины в рывке составил 106 кг, и 130 кг - в толчке. Таким образом, с результатом 236 кг в сумме украинка завоевала золотую награду.

В 2016 году спортсменка на соревнованиях в Норвегии стала чемпионкой Европы. Победа в Риме - первое достижение на мировом уровне. На чемпионате мира в сентябре прошлого года Деха потеряла бронзовую медаль, поскольку оказалась тяжелее соперницы на 150 граммов при одинаковых результатов.

Напомним, Дмитрий Чумак в 2018 году завоевал для Украины первую награду на мировом первенстве по тяжелой атлетике в столице Туркменистана. Спорсмент стал серебряным призером в весовой категории до 102 кг.

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