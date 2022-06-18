Українка Фєдіна виграла "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Синхроністка Маріна Фєдіна піднялася на п'єдестал пошани за підсумками змагань в артистичному плаванні на чемпіонаті світу-2022 в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
20-річна українка фінішувала другою в індивідуальних змаганнях із артистичного плавання. Вона набрала 91,9555 бала в технічній програмі.
Цей результат дозволив Фєдіній здобути срібну медаль, що стала першою індивідуальною нагородою в кар'єрі української спортсменки на чемпіонатах світу. Ця медаль також стала першою для України в рамках планетарного форуму. Чемпіонат світу в Будапешті триватиме до 3 липня.
Переможницею ж змагань стала японка Юкіко Інуї. Синхроністка завершила виступ із 92,8662 балами. Доповнила подіум представниця Греції Євангелія Платаніоті (89,5110 пункта).
Чемпіонат світу з водних видів спорту, артистичне плавання, соло, технічна програма:
- Юкіко Інуї (Японія) – 92,8662 бала
- Марта Фєдіна (Україна) – 91,9555
- Євангелія Платаніоті (Греція) – 89,5110
До слова, ФІФА оприлюднила перелік міст Північної Америки, які приймуть чемпіонат світу-2026.
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