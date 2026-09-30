В Ukrainian Fight Drone Simulator з'явилася місія, що відтворює операцію "Павутина"

Команда UFDS випустила місію "Павутина", яка є реконструкцією спецоперації Служби безпеки України із застосуванням безпілотників проти російської стратегічної авіації у червні 2025 року. Тепер місія доступна всім користувачам UFDS у Steam та у військовій версії симулятора.

Фото: симулятор UFDS випустив місію за спецоперацією "Павутина" (скриншот UFDS)

Під час роботи над реконструкцією розробники поспілкувалися з операторами, які брали участь у "Павутині". Один із пілотів ЦСО "А" СБУ також особисто протестував місію.

"Було ностальгічно знову залетіти на цей аеродром. Ти бачиш, як розташовані літаки, згадуєш ту картинку. Я не міг повірити своїм очам, що я дійсно тут і дійсно бачу ці цілі, які були визначені. І ця місія реально дозволяє повернутися в той момент. І поведінка дрона дуже близька до тієї, що була під час бойового завдання", - прокоментував він.

"Імерсивний епос": що це за формат

Так розробники UFDS називають формат, у якому йдеться не лише про окрему місію. За їхніми словами, мета полягає в збереженні подій, які вже увійшли в історію дронів, у новому інтерактивному вигляді. Користувач зможе не лише побачити їх у відео чи прочитати про них, а й самостійно пройти місію та відчути себе пілотом.

"Павутина" стала першою такою місією з серії. Команда планує додавати й інші реконструкції "легендарних місій", формуючи цифрову історичну спадщину дронової війни.

Що розповів учасник операції

Разом із релізом UFDS випустила відео з учасником операції. За його словами, до останнього оператори не знали, з якими саме цілями працюватимуть. Реальний перебіг операції відрізнявся від того, до чого вони готувалися. Були моменти, коли щось ішло не за планом, і фінал місії повністю залежав від майстерності пілотів.

Фото: симулятор UFDS випустив місію за спецоперацією "Павутина" (скриншот UFDS)

"Гравець може пройти місію з десятої спроби й вирішити, що вона була не такою вже складною. Але реальні оператори не мали можливості почати рівень заново", - зазначають у команді UFDS.

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