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Украинец впервые стал чемпионом в ММА. У него статистика 26-0

Автор: Роман Тверденко

Украинский боец ММА Ярослав Амосов стал чемпионом промоушна Bellator в полусреднем весе. В ночь на субботу он победил чемпиона Дугласа Лиму.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В одном из главных боев вечера в американском городе Анакасвилл (штат Коннектикут) Амосов впервые бился за титул. Бой продлился все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу украинцу по очкам - 50:45, 49:46, 49:46. Теперь непобедимый Ярослав имеет статистику 26-0. Лучшую статистику в ММА недавно имел только Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в UFC с показателем 29-0.

Амосов стал первым чемпионом-украинцем в ведущих ММА-промоушнов. Bellator является вторым по значимости промоушном в ММА после UFC.

Напомним, что в пятницу началось одно из важнейших событий в мире спорта - чемпионат Европы по футболу. В матче-открытии Италия разгромила Турцию.

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