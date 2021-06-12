Українець вперше став чемпіоном у ММА. У нього статистика 26-0

Український боєць ММА Ярослав Амосов став чемпіоном промоушну Bellator в напівсередній вазі. У ніч на суботу він переміг чемпіона Дугласа Ліму.

В одному з головних боїв вечора в американському місті Анакасвілл (штат Коннектикут) Амосов вперше бився за титул. Бій тривав усі п'ять раундів, а судді одноголосно віддали перемогу українцю за очками - 50:45, 49:46, 49:46. Тепер непереможний Ярослав має статистику 26-0. Кращу статистику в ММА нещодавно мав тільки Хабіб Нурмагомедов, який завершив кар'єру в UFC з показником 29-0.

Амосов став першим чемпіоном-українцем у провідних ММА-промоушнів. Bellator є другим за значимістю промоушном в ММА після UFC.