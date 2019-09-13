Українець в суді США визнав себе винним в кібератаках

Фото: хакерські атаки (Pixabey)

Тепер йому загрожує до 25 років ув'язнення

У федеральному суді Сіетла громадянин України Федір Гладир визнав себе винним у фінансових кіберзлочинність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що він вирішив зізнатися в обмін на зняття інших звинувачень. Тепер Гладырю загрожує до 25 років ув'язнення замість довічного терміну. Він був затриманий разом з двома іншими українцями за звинуваченням в участі в діяльності хакерської групи Fin7.

Як стверджує влада США, ця група викрала дані близько 15 млн. кредитних і дебетових карт компаній Chipotle і Arby. За даними ФБР, викрадені картки часто продавалися на підпільних ринках.

За словами адвоката Аркадія Буха, оголошення вироку Гладирю очікується в 2020 році.

Зазначається, що Гладир був екстрадований з Німеччини в 2018 році і постав перед судом восени того ж року. Другого обвинуваченого, Андрія Колпакова, екстрадували з Іспанії і він з'явився 3 червня перед федеральним судом у Сіетлі. Третій чоловік, Дмитро Федоров, в Польщі чекає екстрадиції в США.

Нагадаємо, в квітні 2018 року в результаті хакерської атаки в США зловмисники отримали понад 5 мільйонів номерів кредитних і дебетових карт. Фірма Gemini Advisory, що займається відстеженням вкрадених фінансових даних, заявила, що група румунських хакерів, відомих як Fin7 або JokerStash, опублікувала в інтернеті, що отримала п'ять мільйонів вкрадених номерів карт, які злодії називали BIGBADABOOM-2.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нацполиция в 2018 році викрила тисячу злочинів у сфері кібербезпеки. Серед розкритих злочинів - участь у припиненні діяльності міжнародної хакерської групи FIN7.