Украинец собрал все сервисы электронного правительства на отдельном сайте - Egov.in.ua

В Украине начал работу агрегатор всех всеукраинских и региональных сервисов Egov.in.ua. На платформе собраны все решения электронного правительства в Украине. Для того, чтобы найти какой-либо e-service, необходимо лишь зайти на сайт и выбрать интересующую услугу либо область, в которой необходимо ее получить

В команде проекта заявляют, что главная цель E-Gov - это популяризация сервисов электронного правительства в Украине, обучение людей цифровизации и упрощение процесса поиска информации. Ведь теперь для того, чтобы найти желаемый сервис, достаточно зайти на один сайт, а не собирать информацию в Сети вручную.

“Ситуация, которая в последние несколько недель сформировалась вокруг пандемии в связи с коронавирусом, еще раз показала нам, насколько сервисы электронного правительства важны. Если раньше люди могли выбирать между тем, чтобы тратить по несколько часов на бюрократические процедуры и очереди и тем, чтобы получить услугу онлайн, то сейчас у них даже не осталось выбора. Поэтому важно быть готовыми к изменениям, развивать сервисы электронного правительства, открывать реестры, убирать справки, обучать людей пользоваться интернетом и компьютером. Если все необходимые электронные услуги будут собраны на одной платформе, информация на которой будет постоянно проверяться на актуальность, это значительно ускорит диджитализацию общества и выработает новые привычки”, - объясняет основатель платформы Egov.in.ua Игорь Николаев.

В каждом региональном центре находится представительство платформы, задача которого - оперативно сообщать про все изменения и обновления в данной области.

Также платформа поддерживает появление новых сервисов и принимает заявки на предоставление небольших грантов на реализацию решений реальных насущных проблем в сфере egov. Для того, чтобы иметь возможность получить грант, необходимо иметь минимально разработанный концепт проекта, который решает четкую проблему и который можно масштабировать, а также команду, которая покажет свою способность развивать этот проект.

Так как сфера электронного правительства активно развивается, команда Egov.in.ua постоянно работает над обновлением существующих сервисов и добавлением новых.

Для того, чтобы разместить недостающий сервис на сайте, достаточно заполнить форму и отправить заявку команде Egov.in.ua. Специалисты проверят его и добавят, если он соответствует критериям.