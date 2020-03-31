В Україні запустився агрегатор всеукраїнських та регіональних електронних сервісів Egov.in.ua

В Україні розпочав роботу агрегатор усіх всеукраїнських та регіональних сервісів Egov.in.ua. На платформі зібрані усі рішення електронного уряду в Україні. Для того, щоб знайти будь-який e-service, необхідно лише зайти на сайт та обрати конкретну послугу або область, в якій необхідно її отримати

У команді проекту заявляють, що головна мета Egov.in.ua - це популяризація сервісів електронного уряду в Україні, навчання людей цифровізації та спрощення процесу пошуку інформації. Адже тепер для того, щоб знайти бажаний сервіс, досить зайти на сайт, а не збирати інформацію в Мережі самотужки.

"Ситуація, яку останні декілька тижнів ми спостерігаємо навколо пандемії у зв'язку з коронавірусом, ще раз показала нам, наскільки сервіси електронного уряду важливі. Якщо раніше люди могли обирати між тим, щоб витрачати по декілька годин на бюрократичні процедури та черги і тим, щоб отримати послугу онлайн, то зараз у них навіть не залишилося вибору. Тому важливо бути готовими до змін, розвивати сервіси електронного уряду, відкривати реєстри, прибирати довідки, навчати людей користуватися інтернетом і комп'ютером. Зараз усі необхідні електронні послуги зібрані на одній платформі, інформація на якій буде постійно перевірятися на актуальність. Це значно прискорить діджиталізацію суспільства та створить нові звички", - пояснює засновник платформи Egov.in.ua Ігор Ніколаєв.

У кожному регіональному центрі знаходиться представництво платформи, завдання якого - оперативно повідомляти про всі зміни та оновлення в області.

Також платформа підтримує створення нових сервісів та приймає заявки на надання грантів на реалізацію рішень реальних проблем в сфері egov. Для того, щоб отримати грант, необхідно мати мінімально розроблений концепт проекту, який вирішує чітку проблему і який можна масштабувати, а також - команду, яка покаже свою здатність розвивати цей проект.

Оскільки сфера електронного уряду активно розвивається, команда Egov.in.ua постійно працює над оновленням існуючих сервісів та додаванням нових. Для того, щоб розмістити відсутній сервіс на сайті, достатньо заповнити форму та відправити заявку команді Egov.in.ua. Команда перевірить його та додасть, якщо сервіс відповідає критеріям.