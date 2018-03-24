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Украинец Радивилов завоевал "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

НовостиСпорт    24.03.2018 - 13:59
Фото: Игорь Радивилов (twitter.com/OlympicUA)
Фото: Игорь Радивилов (twitter.com/OlympicUA)

Второе место занял турок Ибрагим Колак

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

"Игорь Радивилов - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в городе Доха в упражнениях на кольцах", - говорится в сообщении.

Спортсмен показал результат 15,266 балла, второе место занял турок Ибрагим Колак с результатом 15 баллов.

Третье - у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань с результатом 14,966.

Напомним, 21 марта украинец Петр Пахнюк после второго этапа Кубка мира в многоборье, который прошел в немецком Штутгарте, вышел в лидеры мирового рейтинга.

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Теги публикации: гимнастика, золото, спортсмены  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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