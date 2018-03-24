Украинец Радивилов завоевал "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Второе место занял турок Ибрагим Колак
Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
"Игорь Радивилов - победитель этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в городе Доха в упражнениях на кольцах", - говорится в сообщении.
"ЗОЛОТООО"!!!— НОК Украины (@OlympicUA) 23 марта 2018 г.
Игорь Радивилов - победитель этапа Кубка мира по спортивной гімністики в г. Доха в упражнениях на кольцах!
Молодец! Поздравляем! Успеха в опорном прыжке! pic.twitter.com/w6XKTaKMNz
Спортсмен показал результат 15,266 балла, второе место занял турок Ибрагим Колак с результатом 15 баллов.
Третье - у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань с результатом 14,966.
Напомним, 21 марта украинец Петр Пахнюк после второго этапа Кубка мира в многоборье, который прошел в немецком Штутгарте, вышел в лидеры мирового рейтинга.