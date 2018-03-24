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Українець Радівілов здобув "золото" на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

НовиниСпорт    24.03.2018 - 13:59
Фото: Ігор Радівілов (twitter.com/OlympicUA)
Фото: Ігор Радівілов (twitter.com/OlympicUA)

Друге місце посів турок Ібрагім Колак

Український гімнаст Ігор Радівілов став переможцем етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"Ігор Радівілов - переможець етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в місті Доха у вправах на кільцях", - йдеться у повідомленні.

Спортсмен показав результат 15,266 бала, друге місце посів турок Ібрагім Колак з результатом 15 балів.

Третє - у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань з результатом 14,966.

Нагадаємо, 21 березня українець Петро Пахнюк після другого етапу Кубка світу в багатоборстві, який пройшов у німецькому Штутгарті, вийшов в лідери світового рейтингу.

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Теги публікації: гимнастика, золото, спортсмены  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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