Українець Радівілов здобув "золото" на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Друге місце посів турок Ібрагім Колак
Український гімнаст Ігор Радівілов став переможцем етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
"Ігор Радівілов - переможець етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в місті Доха у вправах на кільцях", - йдеться у повідомленні.
"ЗОЛОТООО"!!!— НОК України (@OlympicUA) 23 березня 2018 р.
Ігор Радівілов - переможець етапу Кубка світу зі спортивної гімністики в м. Доха у вправах на кільцях!
Молодець! Вітаємо! Успіху в опорному стрибку! pic.twitter.com/w6XKTaKMNz
Спортсмен показав результат 15,266 бала, друге місце посів турок Ібрагім Колак з результатом 15 балів.
Третє - у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань з результатом 14,966.
Нагадаємо, 21 березня українець Петро Пахнюк після другого етапу Кубка світу в багатоборстві, який пройшов у німецькому Штутгарті, вийшов в лідери світового рейтингу.