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Украинец пытался вывезти в РФ антикварные изделия

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 22:05
Фото: изъятые изделия (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые изделия (ssu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство

Украинец пытался вывезти в Российскую Федерацию (РФ) антикварные изделия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ).

"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду национального культурного достояния на территорию страны-агрессора. Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра сорок семь предметов Скифского периода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина спрятал антиквариат в так называемых технологических полостях вагона,на данный момент предметы старины изъяты и направлены на искусствоведческую экспертизу.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

 

Співробітники #СБУ блокували контрабанду національного культурного надбання на територію країни-агресора. Під час огляду...

Опубліковано Служба безпеки України 8 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области представители таможни задержали мужчину, который пытался вывезти за пределы Украины вещи, которые  представляют историко-культурную ценность.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Российская Федерация, контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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