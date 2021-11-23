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Украинец пытался вывезти в РФ 22 кг пороха под видом "заправки" для принтеров

Автор: Мария Кучерявец

В пункте пропуска "Меловое" (Луганская область) пограничники разоблачили мужчину который пытался вывезти в Россию 22 кг пороха. Соответствующее "содержимое" было обнаружено во флаконах для заправки принтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации ведомства, флаконы с порохом были найдены у 39-летнего водителя автомобиля "Рено", следовавшего из Украины в РФ.

Так, во время погранично-таможенного досмотра транспортного средства, в салоне машины были найдены коробки в которых находились флаконы якобы с "тонером для заправки принтеров".

Однако, вместо обещанного содержимого, изображенного на этикетках, правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха.

Как рассказали в ГПСУ, водитель заявил, что превысил товар по просьбе знакомого и якобы не знал, что во флаконах находится совсем другая смесь.

Пограничники уже направили сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК (контрабанда). Продолжаются следственные действия.

Фото: украинец пытался вывезти в РФ 22 кг пороха под видом "заправки" для принтеров (dpsu.gov.ua)

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