За інформацією відомства, флакони з порохом були знайдені у 39-річного водія автомобіля "Рено", що слідував з України в РФ.

Так, під час прикордонно-митного огляду транспортного засобу, в салоні машини були знайдені коробки в яких знаходились флакони начебто з "тонером для заправки принтерів".

Однак, замість обіцяного вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху.

Як розповіли в ДПСУ, водій заявив, що перевищив товар на прохання знайомого та нібито не знав, що у флаконах знаходиться зовсім інша суміш.

Прикордонники вже направили повідомлення до правоохоронців про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ (Контрабанда). Тривають слідчі дії.

Фото: українець намагався вивезти в РФ 22 кг пороху під виглядом "заправки" для принтерів (dpsu.gov.ua)