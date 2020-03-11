Українець намагався вивезти до Польщі понад 10 тис. респіраторних масок

Фото: вилучені медичні маски (dpsu.gov.ua)

Контрабандиста затримали у ПП "Устилуг" у Волинській області

На тлі спалаху коронавірусу COVID-19, контрабандист намагався вивезти за кордон понад 10 тис. медичних масок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що українець провозив контрабанду на автомобілі "Фольксваген" через пункт пропуску "Устилуг" у Волинській області.

"Під час заходів прикордонного контролю, врахувавши аналіз ризиків, охоронці кордону вивели авто для додаткової перевірки. В результаті огляду спільно з митниками у подвійному днищі багажного відділення іномарки було виявлено два спеціально виготовлені тайники. В них знаходились одноразові медичні маски у загальній кількості 10 653 штуки", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники конфіскували автомобіль разом з контрабандним товаром. За попередніми даними, загальна сума вилученого - майже 365 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили понад 3,5 тисячі медичних масок поблизу кордону з Румунією.

Зазначимо, що у Всесвітній організації охорони здоров’я раніше заявили про неефективність респіраторних масок під час епідемії коронавірусу COVID-19.