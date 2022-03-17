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Украинец притворился "вдовцом", чтобы сбежать за границу (фото)

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Четверг 17 марта 2022 16:08
Украинец притворился "вдовцом", чтобы сбежать за границу (фото) Житель Харькова притворился вдовцом, чтобы сбежать за границу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы пересечь границу Украины, 40-летний харьковчанин предоставил пограничникам свидетельство о смерти жены. Однако документ оказался фейковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В частности мужчина пытался пересечь границу в Винницкой области. Однако его задержали правоохранители.

"40-летний харьковчанин предоставил копию "свидетельства о смерти" жены, надеясь пересечь границу с двумя детьми, как их единственный опекун", - рассказали пограничники.

Также в копии "свидетельства о смерти" была указана смерть жены в июне 2021 года. Однако во время проверки работники ГПСУ установили, что после "смерти", в августе 2021 года женщина дважды пересекала государственную границу и летала отдыхать с семьей в Египет.

Отмечается, что "вдовца" за границу так и не впустили.

Украинец притворился &quot;вдовцом&quot;, чтобы сбежать за границу (фото)

Украинец притворился "вдовцом", чтобы пересечь границу (facebook.com/DPSUkraine)

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье задержали мужчину, который переправлял через госграницу украинцев призывного возраста.

Также мы писали, что ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе.

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