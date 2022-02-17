Украинец претендует на звание лучшего гимнаста Европы в 2021 году

Илья Ковтун вошел в топ-5 самых успешных спортсменов в мужской спортивной гимнастике. Став чемпионом Европы 2020 среди юниоров, Илья перешел во взрослую возрастную категорию. Во взрослых соревнованиях он завоевал бронзовую медаль многоборья чемпионата Европы 2021 года, занял 11 место в финале личного многоборья на Олимпийских играх в Токио, взял бронзу в многоборье на чемпионате мира. К его достижениям в 2021 году добавляются ряд медалей из Кубков мира и именной элемент на параллельных брусьях.

Кроме Ковтуна номинированы: Ферхат Арикан (Турция), Никита Нагорный (Россия), Артем Долгопят (Израиль), Макс Уитлок (Великобритания).

Проголосовать можно по этой ссылке. Также голосование проводится в Facebook, Intagram и Twitter. Победит кандидат, который наберет наибольшее количество голосов в опросе на сайте и во всех социальных сетях вместе взятых.