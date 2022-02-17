Классический хет-трик и ассист нападающего "Виннипега": событие дня в НХЛ

Форвард "Виннипег Джетс" Марк Шайфли сыграл решающую роль в уверенной победе дома над "Миннесота Уайлд" (6:3) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер НХЛ .

Счет во встрече, однако, открыли гости. Йоэль Эрикссон Эк вовремя оказался на "пятаке" по ходу затяжной атаки "Миннесоты" в середине первого периода.

Quite a night for @markscheifele55:



Natural hat trick

Assist

One heck of a good smile



Enjoy this #WallpaperWednesday selection! pic.twitter.com/DvvQJRdz5S — NHL (@NHL) February 17, 2022

В ответ за дело взялся Шайфли. Канадский нападающий оформил три шайбы подряд, полностью перевернув игру. Сперва он ловко воспользовался передачей Вилера.

Далее Шайфли реализовал большинство красивым выстрелом под перекладину от левого борта. А на десерт забил в пустые ворота после ассита того же Уилера.

Почин форварда поддержали и партнеры по команде. "Джетс" забросили еще три шайбы усилиями Перфетти, Коннора и Штястны. Голы Цуккарелло и Куликова лишь расширили протокол игры.