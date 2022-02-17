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Классический хет-трик и ассист нападающего "Виннипега": событие дня в НХЛ

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Виннипег, Четверг 17 февраля 2022 14:10
Классический хет-трик и ассист нападающего "Виннипега": событие дня в НХЛ Фото: Марк Шайфли (USA TODAY Sports)
Автор: Антон Федорцив

Форвард "Виннипег Джетс" Марк Шайфли сыграл решающую роль в уверенной победе дома над "Миннесота Уайлд" (6:3) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер НХЛ.

Счет во встрече, однако, открыли гости. Йоэль Эрикссон Эк вовремя оказался на "пятаке" по ходу затяжной атаки "Миннесоты" в середине первого периода.

В ответ за дело взялся Шайфли. Канадский нападающий оформил три шайбы подряд, полностью перевернув игру. Сперва он ловко воспользовался передачей Вилера.

Далее Шайфли реализовал большинство красивым выстрелом под перекладину от левого борта. А на десерт забил в пустые ворота после ассита того же Уилера.

Почин форварда поддержали и партнеры по команде. "Джетс" забросили еще три шайбы усилиями Перфетти, Коннора и Штястны. Голы Цуккарелло и Куликова лишь расширили протокол игры.

К слову, на Олимпийских играх женская сборная Канады переиграла американок в финальном матче.

Кроме того, голкипер "Калгари" Маркстром стал самым ценным игроком по итогам предыдущей недели в НХЛ.

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