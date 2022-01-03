UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинец направлялся в Польшу с арсеналом патронов

Автор: Анастасия Рокитна

В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда обнаружили у путешественника патроны. Гражданин Украины на автомобиле "Хонда" направлялся на выезд из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничный пес среагировал на бардачок машины. Смотровая группа достала из него 57 различных патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Пограничники сообщили о находке сотрудникам Национальной полиции Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаУкраина