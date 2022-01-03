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Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв

Автор: Анастасія Рокитна

В пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону виявили у подорожувальника набої. Громадянин України на автомобілі "Хонда" прямував на виїзд із України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний пес зреагував на бардачок автівки. Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

Прикордонники повідомили про знахідку співробітників Національної поліції України.

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