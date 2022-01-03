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Украинец направлялся в Польшу с арсеналом патронов

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Киев, Понедельник 03 января 2022 12:24
Украинец направлялся в Польшу с арсеналом патронов Фото: украинец направлялся в Польшу с арсеналом патронов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда обнаружили у путешественника патроны. Гражданин Украины на автомобиле "Хонда" направлялся на выезд из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничный пес среагировал на бардачок машины. Смотровая группа достала из него 57 различных патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Пограничники сообщили о находке сотрудникам Национальной полиции Украины.

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