Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв
Фото: українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв (facebook.com/DPSUkraine)
В пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону виявили у подорожувальника набої. Громадянин України на автомобілі "Хонда" прямував на виїзд із України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.
Під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний пес зреагував на бардачок автівки. Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.
Прикордонники повідомили про знахідку співробітників Національної поліції України.