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Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв

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Київ, Понеділок 03 січня 2022 12:24
Українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв Фото: українець прямував до Польщі з арсеналом набоїв (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

В пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону виявили у подорожувальника набої. Громадянин України на автомобілі "Хонда" прямував на виїзд із України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний пес зреагував на бардачок автівки. Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

Прикордонники повідомили про знахідку співробітників Національної поліції України.

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