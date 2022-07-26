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Украинец Марченко переиграл теннисиста-россиянина и отказался пожать тому руку

Фото: Илья Марченко пробился в 1/8 финала челленджера (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский теннисист Илья Марченко устроил обструкцию представителю России Андрею Кузнецову на турнире в испанской Сеговии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Tennis Empire.

34-летний украинец проигнорировал представителя страны-агрессора после поединка в Испании. После непростой победы над россиянином наш теннисист решил не подавать руки сопернику.

Марченко одолел Кузнецова в напряженном матче, продолжавшемся все три сета. В первой партии российский теннисист победил на тай-брейке (7:6). А вот в двух следующих триумфовал уже опытный украинец – 6:1, 6:3.

После поединка Марченко традиционно пошел поблагодарить арбитра встречи. Однако к сетке, где должен пожать руку сопернику, даже не подошел. Таким поступком украинец в очередной раз выразил свое мнение по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Марченко был одним из инициаторов призыва ведущих украинских теннисистов к ATP, WTA и ITF провести опрос среди россиян и белорусов в туре о вторженим РФ в Украину, в том числе и с территории Беларуси. За отказ отвечать либо поддержку агрессии украинцы предложили устранять спорстменов с международной арены.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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ТеннисИлья Марченко