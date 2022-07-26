Українець Марченко переграв тенісиста-росіянина та відмовився потиснути тому руку

34-річний українець проігнорував представника країни-агресора після поєдинку в Іспанії. Після непростої перемоги над росіянином наш тенісист вирішив не подавати руки супернику.

Марченко здолав Кузнєцова в напруженому матчі, що тривав усі три сети. У першій партії російський тенісист переміг на тай-брейку (7:6). А ось у двох наступних тріумфував вже досвідчений українець – 6:1, 6:3.

Після поєдинку Марченко традиційно пішов подякувати арбітру зустрічі. Проте, до сітки, де мав би потиснути руку супернику, навіть не підійшов. Таким вчинком українець вкотре висловив свою думку щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Марченко був одним із ініціаторів заклику провідних українських тенісистів до ATP, WTA та ITF провести опитування серед росіян і білорусів у турі щодо вторгнення РФ до України, зокрема і з території Білорусі. За відмову відповідати чи підтримку агресії українці запропонували усувати спорстменів із міжнародної арени.