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Украинец Крутых выиграл теннисный "челленджер" в Чехии

Фото: Алексей Крутых завоевал первый титул во взрослой карьере (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинского теннисиста Алексея Крутых завершился турнир ATP Challenger 3 в чешской столице Праге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ATP Challenger Prague 3, финал

Герх – Крутых – 1:2 (3:6, 7:6, 2:6)

22-летний украинец в решающем матче одолел немца Лукаса Герха в трех сетах. В первой партии Крутых начал с двух взятых подряд геймов. Правда, старший на пять лет соперник быстро оформил обратный брейк. И все же разогнаться Герху украинский теннисист не дал и закрыл сет за 38 минут.

В свою очередь вторая партия получилась более напряженной. Крутых снова начал с 2:0 в свою пользу, но немец сначала взял три гейма подряд, а затем постоянно шел рядом с украинцем. В конце концов Герх сумел дожать оппонента на тай-брейке (7:2).

Сделав правильные выводы из двух стартовых сетов, Крутых в решающей партии начал с 3:0 и взятого "под ноль" гейма на подаче немецкого теннисиста. Под занавес сета соперники еще обменялись брейками, но украинца уже было не остановить – 6:2 и победа в турнире.

Для Крутых этот титул стал первым завоеванным в одиночном разряде. Ранее он побеждал только в парной сетке "челленджера" в турецкой Анталье в 2021 году.

К слову, украинка Снигур присоединилась к четырем соотечественницам в основной сетке US Open.

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Теннис