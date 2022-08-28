Українець Крутих виграв тенісний "челленджер" у Чехії

ATP Challenger Prague 3, фінал

Герх – Крутих – 1:2 (3:6, 7:6, 2:6)

22-річний українець у вирішальному матчі здолав німця Лукаса Герха в трьох сетах. У першій партії Крутих розпочав із двох поспіль узятих геймів. Щоправда, старший на п'ять років суперник швидко оформив зворотний брейк. Та все ж розігнатися Герху український тенісист не дав і закрит сет за 38 хвилин.

Натомість друга партія вийшла напруженішою. Крутих знову розпочав із 2:0 на власну користь, але німець спершу взяв три гейми поспіль, а потім постійно йшов поруч із українцем. Зрештою, Герх зумів дотиснути опонента на тай-брейку (7:2).

Зробивши правильні висновки зі стартових двох сетів, Крутих у вирішальній партії розпочав із 3:0 та взятого "під нуль" гейму на подачі німецького тенісиста. Під завісу сету суперники ще обмінялися брейками, але українця вже було не зупинити – 6:2 і перемога в турнірі.

Для Крутих цей титул став першим здобутим в одиночному розряді. Раніше він перемагав лише в парній сітці "челленджера" в турецькій Антальї в 2021 році.