Украинец Емельянов завоевал "золото" Паралимпиады в гребле на байдарке

Украинец Сергей Емельянов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио. Он завоевал самую высокую нагороду в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Он побеждает на сантиметры! Сергей Емельянов из Украины берет "золото" в мужском финале, серебро у Леонида Крылова (представитель России), "бронза" у Роберта Оливера из Великобритании", - говорится в сообщении.

Емельянов преодолел дистанцию 200 метров за 40,355 секунды. Он опередил россиянина на 0,109 секунды.

Всего на счету Украины уже 89 медалей. Из них 21 "золотая", 43 "серебряные" и 25 "бронзовых".