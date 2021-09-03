RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українець Емельянов виборов "золото" Паралімпіади у веслуванні на байдарці

Автор: Инна Собора

Українець Сергій Емельянов став чемпіоном Паралімпійських ігор в Токіо. Він виборов найвищу наггороду у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"Він перемагає на сантиметри! Сергій Ємельянов з України бере "золото" у чоловічому фіналі, срібло у Леоніда Крилова (представник Росії), "бронза" у Роберта Олівера з Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Емельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди. Він випередив росіянина на 0,109 секунди.

Загалом на рахунку України вже 89 медалей. Із них 21 "золота", 43 "срібні" та 25 "бронзових".

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020