Украинец Беленюк выиграл международный турнир по борьбе в Турции

Еще один украинец Демьянков завоевал бронзу

Сборная Украины добыла две медали на 36 международном турнире в турецком Стамбуле. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Лидер команды Жан Беленюк завоевал золото в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке Жан боролся с азербайджанцем (Исламом Аббасовым) и победил со счетом 3:1.

В весовой категории до 67 кг бронзовую награду получил Денис Демьянков, обойдя представителя Азербайджана Карима Яфарова.

Напомним, украинцы Жан Беленюк и Юлия Ткач стали чемпионами польской борцовской лиги.